شكرا لقرائتكم خبر عن الموانئ تسجّل ارتفاعاً في حاويات المسافنة بنسبة 11.85% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقّقت موانئ السعودية، ارتفاعاً ملفتاً في أعداد حاويات المسافنة بنسبة (11.85%)، وإجمالي وصل نحو 442,8 ألف حاوية قياسية، فضلاً عن تسجيل ارتفاع في أعداد الحاويات المناولة الصادرة والواردة خلال شهر ديسمبر لعام 2021م، وذلك بنسبة (3.28%)، وإجمالي بلغ أكثر من 841 ألف حاوية قياسية، مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2020م.

كما سجّلت موانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد المواشي بنسبة (101.57%) وبإجمالي وصل نحو 350 ألف رأس من الماشية المستوردة، وأيضاً ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية بنسبة (3.76%) بواقع بلغ أكثر من 1,8 مليون طن.

وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن "موانئ"، فقد سجلت موانئ السعودية أيضاً خلال شهر ديسمبر المنصرم ارتفاع عدد من المؤشرات التشغيلية الأخرى، من أبرزها ارتفاع أعداد السفن بنسبة (6.21%)، وبواقع وصل إلى 1,163 سفينة، وارتفاع أعداد الركاب بنسبة (58%) بواقع 75,5 ألف راكب.

بالمقابل، سجلت موانئ السعودية انخفاضاً في حجم أطنان البضائع العامة بنسبة (3.54%) وإجمالي بلغ نحو 25,4 مليون طن، وكذلك انخفاضاً في أعداد السيارات بنسبة (15.62%)، وإجمالي وصل إلى 75 ألف سيارة.