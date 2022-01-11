شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشرقية» : الضغط على السيرفرات وراء بطء نظام التصويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إجراء نظام التصويت على 24 ساعة تقليلا للضغط

• 18 مترشحا يتنافسون في انتخابات غرفة الشرقية وإعلان نتائج الانتخابات غدا الأربعاء 12 يناير

كشف رئيس اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية رضا الغامدي لـ"اليوم" بان لا يوجد هناك مشاكل في نظام انتخابات غرفة الشرقية وانما ضغط على شبكة السيرفر من الناخبين مما أدى الى بطء النظام في حال التصويت مشيرا الى ان على النخابين المحاولة مجددا في الدخول على نظام الانتخابات والتصويت للمرشحين موضحا اللجنة حددت نظام التصويت على 24 ساعة بسبب ان لا يكون هناك أي ضغط على النظام وتعلن نتائج الانتخابات غدا الأربعاء 12 يناير، فيما تبدأ فترة الطعون بعد إعلان النتائج وتستغرق فترة عمل 3 أيام وتنتهي خلال تلك المدة، بينما تنظر لجنة الاعتراض في الموضوع وتعلن النتائج خلال 10 أيام، ويحق لكل ناخب حق التصويت للفرد أو المجموعة.

ويتنافس في انتخابات غرفة الشرقية 18 مترشحا للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعداً. وعقدت التجارة ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات، التي يتعين على المترشحين تجنبها. وشددت الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.