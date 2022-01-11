الاقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 12030 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2156 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 14380 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4752 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3381 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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