شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعاود الصعود بعد يومين من الخسائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد يومين من الخسائر، بفضل عودة شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما تترقب السوق إشارات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة. ‭ ‬كما يأتي الارتفاع في وقت يجد فيه بعض منتجي النفط صعوبة في رفع مستوى إنتاجهم من الخام.

وصعد خام برنت 26 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 81.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه واحدا في المئة في الجلسة السابقة.

وساعد ضعف الدولار في دعم الأسعار اليوم الثلاثاء، إذ يجعل ذلك النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت أسعار النفط في الجلستين السابقتين بفعل المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، الأمر الذي قد يضعف الطلب على الوقود.

غير أن محللين أشاروا إلى أن الإمدادات من منظمة أوبك والمنتجين من خارجها، فيما يعرف بتجمع أوبك+، لا تواكب الطلب، مما يدعم الأسعار.