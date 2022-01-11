شكرا لقرائتكم خبر عن آي 24 نيوز: انتعاش المباني المكتبية وسط إقبال الشركات العالمية على الانتقال للرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 44 شركة متعددة الجنسيات انتقلت إلى الدولة مؤخرا لتكون جزءا من الطفرة السعودية الحديثة

* توقعات بتحقيق القطاع العقاري أرباحا متزايدة خلال الأعوام القليلة المقبلة، بما يتوافق مع رؤية 2030.

أكد موقع "آي 24 نيوز" أن المباني والمنشآت المكتبية في الرياض بصدد تحقيق طفرة كبيرة في المبيعات والإيجارات، مع توجه مزيد من الشركات العالمية نحو افتتاح فرع أو أكثر لها في العاصمة، ليكون مركزًا لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

وقال الموقع العالمي في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: ستستفيد المملكة العربية السعودية بلا شك من زيادة الحصة السوقية لشاغلي المكاتب.

ومن المتوقع أن يحقق قطاع المكاتب في المملكة أرباحًا متزايدة خلال الأعوام القليلة المقبلة، حيث تتطلع الشركات الدولية إلى التواجد في قلب البلاد، وأن تشكل جزءًا من الطفرة التي تمر بها الدولة، وفقًا لتقرير مالي حديث.

وأعلنت المملكة، العام الماضي، أنها لن توقع عقودًا مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي داخل المملكة العربية السعودية بحلول عام 2024، وهي الأخبار التي دفعت 44 شركة متعددة الجنسيات إلى الانتقال إلى الدولة.

وأضاف الموقع، إن قرار المملكة العربية السعودية جاء وفقًا لمبادرة رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد الدولة بعيدًا عن النفط، وجعلها مركزًا للاستثمار والسياحة الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط، ويعتبر إنعاش القطاع العقاري أحد الروافد الأساسية لهذه المبادرة.

بالإضافة إلى ذلك، خلال الشهر الماضي، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن خطط لمضاعفة عدد سكان العاصمة إلى 15-20 مليون شخص.

ويتم بناء ما يقرب من 32 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية في العاصمة لاستيعاب الشركات متعددة الجنسيات التي تنتقل إلى المملكة، وفقاً لشركة الاستشارات نايت فرانك (Knight Frank).

وفي نفس الإطار، أشاد المركز المالي الكويتي للخدمات المالية (المركز) بقوة آفاق قطاع العقارات في المملكة، والإمكانات التي يتمتع بها، وقال المركز: بناءً على تقييمنا لمختلف عوامل الاقتصاد الكلي، نعتقد أن قطاع العقارات السعودي يتعافى ويتسارع، مع نظرة مستقبلية قوية للسنوات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الناتج المحلي للقطاع العقاري السعودي ارتفع بالأسعار الثابتة بنسبة 8.8% خلال الربع الثاني من العام الماضي، ليبلغ 37.9 مليار ريال، مقارنة بـ34.8 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، وتعد قيمة الناتج المحلي إلى القطاع العقاري هي ثاني أعلى قيمة منذ تعديل عام الأساس إلى 2010؛ ما رفع مساهمته في الاقتصاد السعودي لأعلى مستوى عند 6.2%، مقارنة بـ5.8% خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي.