شكرا لقرائتكم خبر عن تصويت ضعيف في ثاني أيام انتخابات غرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية رضا الغامدي لـ ”الخليج 365” أن عدد الناخبين حتى اليوم الثاني للانتخابات بلغ 5400 ناخب من أصل نحو 77 ألف ناخب، وذلك منذ بدء التصويت، أمس الأول الأحد، وحتى الساعة الواحدة ظهرا أمس الإثنين.

وقال الغامدي: إن المنافسة زادت في اليوم الثاني للانتخابات بين المرشحين، فيما ينتهي التصويت غدا الأربعاء.

وانطلقت، صباح أمس الأول، عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية للدورة الـ19 (1443-1447هـ)، التي تستمر حتى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل تحت إشراف وزارة التجارة وفقا لنظام الغرف التجارية الجديد، الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتنافس في انتخابات غرفة الشرقية 18 مترشحا للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعدا.

وعقدت التجارة متمثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات، التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وشددت الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

وتعلن نتائج الانتخابات يوم الأربعاء 12 يناير، فيما تبدأ فترة الطعون بعد إعلان النتائج وتستغرق فترة عمل 3 أيام وتنتهي خلال تلك المدة، بينما تنظر لجنة الاعتراض في الموضوع وتعلن النتائج خلال 10 أيام، ويحق لكل ناخب حق التصويت للفرد أو المجموعة.

وتضم قائمة المرشحين النهائية 18 مرشحا، انبثق عنها 3 مجموعات تضم 11 مرشحا، وأشعلت الانتخابات موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي نشر من خلاله صورا للمرشحين وتغريدات تدعو الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الخاص بغرفة الشرقية. ويحق لنحو 77.393 ناخبا التصويت في انتخابات الغرفة. وخلت قائمة المرشحين من الأجانب.

وحددت الشروط: الاختيار بين 18 عضوا، فيما تجرى عملية التصويت لانتخاب نصف الأعضاء، بينما يجب أن تكون السجلات التجارية أو الاشتراكات في الغرفة سارية المفعول عند التصويت.

وتضمنت الشروط أن يكون للمنشأة (مؤسسة أو شركة) صوت واحد، وإن تعددت فروعها، ويجوز لغير السعودي ممن تتوافر فيه شروط الناخب الاشتراك في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ولكل ناخب أو ناخبة اختيار مرشح واحد أو أكثر بما لا يتجاوز نصف العدد المقرر انتخابه لعضوية مجلس الإدارة.

وشملت الشروط أن يكون التصويت سريا، وللناخب أو الناخبة حق التصويت الفردي أو لمجموعات، فيما يصوّت عن المؤسسات مالك المؤسسة بنفسه أو مديرها بموجب تفويض إلكتروني يمنحه حق التصويت، يوضح فيه الاسم والمنصب على أن يكون اسم المدير مقيدا في السجل التجاري.

والشركات يصوّت عنها: رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين بنفسه، أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين أو مدير الشركة بموجب تفويض إلكتروني يمنحه حق التصويت يوضح فيه الاسم والمنصب على أن يكون الاسم مقيدا في السجل التجاري.

ويفوز بالعضوية عن طريق الانتخاب المترشحون الحاصلون على أكثرية الأصوات وعند التساوي في عدد الأصوات تجري لجنة الانتخابات بحضور لجنة الاعتراضات والطعون القرعة بينهم لتحديد الفائز بالعضوية.

وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، يحق لكل مرشح ورد اسمه في قائمة المرشحين النهائية، تنظيم حملة انتخابية للتعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي مع مراعاة الآداب العامة السائدة، وقيم المجتمع، وما يحقق المنافسة العادلة، والالتزام بالضوابط الآتية: التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق غيره من المرشحين، وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية. ‌

ووفقا للائحة يكون المرشح مسؤولا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أحد مساعديه، دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة، مع ‌مراعاة اختصاصات الغرفة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته، ووقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناتجة عنها بنهاية المدة المحددة.

وحددت اللائحة 6 محاذير للمرشح، هي: الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المساجد، أو المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية، أو دور العلم، أو الجمعيات الخيرية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو الهيئات العامة.أو جمعيات النفع العام، وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية.