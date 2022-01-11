شكرا لقرائتكم خبر عن 68 ترخيصا صناعيا في نوفمبر.. والشرقية ثانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة في نوفمبر 2021 بلغت نحو 68 ترخيصا، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة للتراخيص الجديدة 1902 عامل، بينما بلغ حجم الاستثمار للتراخيص الجديدة نحو 735 مليون جنيه.

وبحسب النشرة الشهرية للصناعة والتعدين الصادرة عن الوزارة، جاءت الرياض في صدارة المناطق في توزيع التراخيص الجديدة بـ 24 ترخيصا، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثانية بـ17 ترخيصا، ومكة المكرمة 15 ترخيصا، والمدينة المنورة 6 تراخيص، والقصيم 3 تراخيص، وحصلت الجوف على ترخيصين، والباحة على ترخيص واحد.

وقالت النشرة: إن عدد المصانع القائمة حتى نهاية نوفمبر 2021 بلغ 10.253 مصنعًا، بارتفاع 0.36 % على أساس شهري، فيما بلغ حجم الاستثمار نحو 1.336 تريليون ريال بانخفاض طفيف قدره 0.008 %، بينما بلغ عدد العمالة المرخصة نحو 1.046 مليون عامل، بانخفاض 0.03 %.

وأوضحت أن إجمالي استثمارات المصانع الجديدة حتى نوفمبر الماضي بلغت 78.5 مليار ريال، فيما بلغ استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج نحو 72.5 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي عدد العاملين السعوديين في القطاع نحو 24.848 موظفًا، مشيرة إلى أن عدد التراخيص الجديدة بلغ 873 ترخيصًا، فيما بلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج نحو 731 مصنعًا.

ولفتت إلى أن قطاع المواد الغذائية جاء في صدارة أكثر الأنشطة الصناعية في عدد التراخيص الجديدة بـ13 ترخيصًا تلته المواد والمنتجات الكيميائية بـ9 تراخيص، ومنتجات المعادن اللافلزية بـ8 تراخيص، وكل من منتجات الفلزات القاعدية، والمطاط واللدائن والمعادن المشكلة بـ6 تراخيص.