شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث فى المخزون التجارى النفطى العالمى؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض المخزون التجاري النفطي في دول خـارج منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية في نهايـة الربع الثالث من عام 2021 بمقدار 108 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصـل إلـى نـحـو 2.875 مليـار برميل، وهو مستوى منخفض بنحو 424 مليـون برميـل مقارنـة بـالربع المماثـل مـن العـام الماضي، وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك".

وتابع التقرير، أنه بذلك يسجل مستوى إجمالي المخزون التجاري العالمي إنخفاضاً بنحو 196 مليون برميل خلال الربع الثالـث مـن عام 2021 مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع السابق ليصـل إلـى نحـو 5.7 مليـار برميل ، وهـو مسـتوى منخفض بمقدار 812 مليون برميل على أساس سنوي .

وأضاف التقرير، ارتفاع المخزون النفطي في البحر في نهاية الربع الثالث من عام 2021 بحوالي 39 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 1.316 مليار برميـل وهـو مسـتوى منخفض بمقدار 4 مليـون برميـل عـن مستويات الربع المناظر من العام السابق، حيث ارتفع مخزون النفط العابر في الموانئ بنحو 33 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ، ليصل إلى 1.157 مليار برميل ، كما ارتفع مخزون النفط العـائم بـالقرب مـن منـاطق الاستهلاك الرئيسية بنحو 6 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 159 مليون برميل .