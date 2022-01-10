شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 10-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 10-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية عربية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.047 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العامة لمنتجات الخزف والصيني. إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

البورصة تربح 2.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية عربية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.047 مليار جنيه. البورصة تربح 2.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية عربية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.047 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 293.4 مليون ورقة مالية بقيمة 959.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.9 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.2% والعرب على 8.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 443.7 ألف جنيه، 59 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 38.8 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14369 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 4746 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3377 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4276 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1145 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 3.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.92%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 30.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 128.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.74%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 79.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.41%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.636 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.82%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 28.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.528 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 17.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.24%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 114.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.77%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 3 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.23%.