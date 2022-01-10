شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "الخدمات المالية" بنسبة 1.42% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.93%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.74%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.72%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.6%، وصعد قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.57%، 0.54%، على التوالي، وقفز قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.39%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.11%، فيما استقر قطاع الخدمات التعليمية.

بينما تراجعت 7 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.83%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.74%، وهبط قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والعقارات بنسبة 0.37%، 0.34%، على التوالي، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.16%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية عربية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.047 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 293.4 مليون ورقة مالية بقيمة 959.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.9 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.2% والعرب على 8.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 443.7 ألف جنيه، 59 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 38.8 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14369 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 4746 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3377 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4276 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1145 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.