رئيس البريد يفتتح معرض التسويق والتجارة الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح رئيس مؤسسة البريد السعودي «سبل» المهندس آنف أبانمي أمس، المعرض السعودي الدولي للتسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية SIDMC 2022، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «لقاء مستقبل التجارة»، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع، ويستمر لمدة 3 أيام. وتقدم الشركات المحلية والعالمية خلال المعرض عددا من التطبيقات والتقنيات الحديثة والخدمات الالكترونية الذكية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، لتكون التقنية سهلة وبسيطة في متناول البشرية، وذلك مواكبة للنمو العالمي لهذا النوع من التجارة، ومساهمة في نشر الوعي بهذه الثقافة وفي كيفية بناء المواقع والمنصات والتطبيقات الالكترونية في مجال التسويق والتجارة الالكترونية.



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