شكرا لقرائتكم خبر العراق يقر اتفاقية إطارية لأنبوب نقل نفط البصرة إلى العقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.

ونقل موقع قناة «المملكة» الأردنية عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة قوله أمس الاثنين في تصريح صحفي، إن نظيره العراقي إحسان عبدالجبار أبلغه بمكالمة هاتفية بموافقة مجلس الوزراء العراقي على اتفاق الإطار وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعه.

وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره العراقي على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد الأنبوب لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق.

واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة التي عقدت في يونيو من العام الماضي في العاصمة بغداد بمشاركة ملك الأردن عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.