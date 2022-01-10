شكرا لقرائتكم خبر 150 مستثمرا دوليا يحضرون مؤتمر التعدين بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق مؤتمر التعدين الدولي اليوم ويستمر حتى الخميس في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة أكثر من 2000 شخص من 100 دولة، و150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم.

ويؤسس المؤتمر -الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية-، لتفاهمات وشراكات طويلة الأمد في هذا المجال، أخذا في الحسبان ما تشير إليه التوقعات من ازدياد الطلب على المعادن في المستقبل بمقدار سبعة أضعاف نتيجة التحول الكبير إلى استخدامات الطاقات النظيفة، كما أنه سيكون منتدى عالميا لتبادل الخبرات والتجارب حول قطاع الثروة المعدنية، كونه يعد اللبنة الأولى على طريق إنشاء صناعة تعدين حديثة تستند إلى التقنيات المتقدمة، والاستثمار المسؤول، والتنمية المستدامة.

وسيشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الوزراء، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر.

كما يشارك فيه -إلى جانب عدد من القادة الحكوميين من مختلف الدول- رؤساء شركات التعدين الأبرز على مستوى العالم مثل مارك بريستو رئيس شركة «باريك غولد»، وروبرت فريدلاند المؤسس والرئيس المشارك لشركة «إيفانهوي ماينز»، وإريك كانتور المدير العام لشركة «موليس أند كومباني»، وأندرو فورست رئيس مجموعة «فورتسكو ميتالز»، وأندرو ليفريس، رئيس شركة «لوسيد موتورز»، وروي هارفي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ألكوا»، وجيريمي وير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ترافيغورا»، وماركو لامبرتيني الأمين العام للصندوق العالمي للطبيعة، وتوماس كابلان رئيس مجلس إدارة شركة «نوفاغولد»، وجيفري داوز الرئيس التنفيذي لشركة «كوماتسو ماينينغ»، وروهيتش داوان الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن، وبيتر ليون الشريك في شركة «هربرت سميث فريهيلز»، إضافة إلى العشرات من المتحدثين من أبرز قادة صناعة التعدين، ومسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية، مثل البنك الدولي، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن، ومجلس الذهب العالمي.

أيام المؤتمر

11 يناير







اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين بقطاع التعدين، الذي سيتضمن عروضا تقديمية ونقاشات حول الموضوعات الإقليمية والدولية حول القطاع ومستجدات تنميته وتطويره من جميع الجوانب التنظيمية والتقنية.



ورشة عمل «التعدين في يوم» مع ورش عمل أخرى، وحلقات نقاش متنوعة ستسلط الضوء على القضايا المهمة، بما في ذلك جذب الاستثمارات، ودور التكنولوجيا والبيئة والاستدامة، وغيرها من نقاط النقاش المختلفة.



12 يناير





جلسة عامة وكلمة ترحيبية يلقيها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.



جلسة بعنوان «إعادة تصور قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في المجتمع».



جلسة «التعدين الذكي» المعنونة بـ «عرض التقنية والابتكار - دعم تعدين المستقبل».



جلستان إضافيتان، الأولى تدور حول «تسليط الضوء على دور التعدين الحاسم في الاقتصاد منخفض الكربون» و»دعم نمو المنطقة وتنميتها وجلسات إحاطة الدول» فرص العرض والتواصل، حيث ستفسح هاتان الجلستان المجال أمام مناقشات ثنائيّة بين الأطراف المعنية والشركاء.



13 يناير