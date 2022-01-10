شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل النطاقات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية التي ستتيح المجال لاعتماد المزيد من الوكلاء من القطاع الخاص لتقديم الخدمة ابتداءً شهر مارس المقبل، مما سيسهم في تنويع الخيارات للمستفيد النهائي وزيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتسعى الهيئة من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الوكلاء المعتمدين لتسجيل أسماء النطاقات السعودية إلى تعزيز صناعة سوق أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها، وإيجاد شركات وطنية تقنية متخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية.

وأكدت الهيئة أن اعتماد الوكيل لتوفير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية في المملكة يتطلب تلبية عدد من الاشتراطات والتنظيمات والإجراءات تتضمن معايير لإثبات الأهلية من بينها: أن تكون الجهة المتقدمة شركة محلية ومسجلة بمنصة تك المخصصة للمنشآت العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وإثبات خبراتها في الأنشطة ذات العلاقة بالاستضافة وتقديم الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم صاحب الطلب عرضاً تفصيلياً يوضح جميع جوانب الخطة الفنية والتسويقية لتحقيق المتطلبات، كما يمكن الاطلاع على كامل الاشتراطات عبر الموقع الإلكتروني المخصص: www.nic.sa.