تعاون سعودي عماني في الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري للكربون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس في الرياض، مع وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان محمد الرمحي.

وأوضحت وزارة الطاقة في تغريدة أمس على حساب الوزارة أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري للكربون والاستدامة.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن الوزيرين بحثا أيضا ما تم إنجازه على صعيد تفعيل مسار التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة. ويأتي ذلك في إطار علاقات التعاون الوثيق التي تجمع بين المملكة وسلطنة عمان، في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية.

واستعرض الوزيران خلال المباحثات، أوضاع السوق النفطي في ضوء قرار تكتل «أوبك بلس» الأسبوع الماضي الالتزام بالزيادة المزمعة في إنتاج النفط لشهر فبراير المقبل ما يعكس تراجع حدة المخاوف من تكون فائض كبير من النفط في الربع الأول. وبحثا رؤيتهما المستقبلية لتطورات سوق النفط، وجهود التحول إلى الطاقة النظيفة.

وكانت مجموعة الدول المنتجة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا قررت في الرابع من يناير الحالي زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا الشهر المقبل.

والسعودية منتج كبير للنفط بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل في الوضع الطبيعي تأتي كثالث أكبر منتج بعد روسيا والولايات المتحدة وأكبر مصدر للنفط عالميا بمتوسط 7.4 ملايين برميل يوميا، بينما سلطنة عمان دولة منتجة للنفط الخام وعضو في تحالف»أوبك+» ويبلغ متوسط إنتاجها الفعلي 1.1 مليون برميل يوميا.