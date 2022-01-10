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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أصدر قرارا وزاريا بتعيين مجلس إدارة موقت للغرفة التجارية بمنطقة تبوك، بعد حل مجلس إدارتها، بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية. ونص القرار على تولي مجلس الإدارة المؤقت تصريف مهام الغرفة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات، ابتداء من صدور القرار لحين صدور قرار وزاري بتشكيل مجلس إدارة للغرفة للدورة الجديدة القادمة. وعين الوزير ستة أعضاء بمجلس الإدارة المؤقت وهم: علي بن محمد القحطاني، وعماد بن سداد الفاخري، وفهد بن صالح الرداحي، وفؤاد بن محمد الغريض، ومبارك بن سعد الحربي، ومساعد بن عبدالمحسن البازعي، ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة المؤقت أول اجتماع له لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني.

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