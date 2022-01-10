شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت اقتصادية قناة السويس لاستقبال ألفى رأس ماشية من الصومال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ميناء الطور التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"القطاع الجنوبي" اليوم، سفينة توجولية محملة بـ2000 رأس عجول حية قادمة من ميناء مقديشو بالصومال، فما هي الإجراءات التي سبقت استقبال الميناء للشحنة؟



اعمال تراكى السفينة بميناء الطور

س. ما هي طبيعة الاستعدادات التي سبقت استقبال الشحنة بميناء الطور؟.

ج. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استقبال هذه السفينة استدعي بعض التجهيزات الخاصة بالأبعاد وغاطس السفينة ومدى جاهزية الميناء لتراكي مثل هذا النوع من السفن، وكذلك الأخذ في الاعتبار توافر المساعدات الملاحية بالميناء والتأمين الملاحي للسفينة وحمولتها، فضلاً عن توفير الخدمات اللوجيستية للسفينة، حيث تم اتخاذ جميع الاحتياطات والتجهيزات الخاصة باستقبال هذه السفينة.

س. كم تبلغ الحمولة الإجمالية للسفينة؟

ج. يبلغ طول السفينة 74.16 متر بحمولة 2975 طن القادمة من الصومال.

س. ما هو دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إنهاء إجراءات استقبال الشحنة؟

ج. استعدت الهيئة الاقتصادية لاستقبال السفينة بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية ومحافظة جنوب سيناء ومصلحة الجمارك والجهات المعنية من الصحة والطب البيطري، واتخذ ميناء الطور الإجراءات اللازمة بعملية تفريغ السفينة على الرصيف على أن يتم حجر هذه الشحنة بالمحجر البيطري التابع لمؤسسة مصر الخير بمدينة الطور.

س. ما هي طبيعة الأعمال التي يشهدها ميناء الطور في إطار خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

ج. يشهد ميناء الطور بعض أعمال التطوير في إطار خطة الهيئة الاقتصادية الخمسية لتطوير الموانئ التابعة، لتعمل بكفاءة وتكون قادرة على منافسة الموانئ المجاورة، وتتضمن أعمال التطوير الجارية رفع كفاءة وتجديد بعض المنشآت الإدارية وشبكات البنية التحتية.

س. ما هو مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير ميناء الطور؟

ج. تسعي المنطقة الاقتصادية لاستمرار عمليات التطوير للميناء وإعادة تشغيله باستقبال سفن تجارية خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع التطوير الذي تشهده موانئ الهيئة، علما بأن ميناء الطور المطل على البحر الأحمر كان يستخدم لسفن الصيد الكبيرة والمتوسطة ومعدات شركات البترول الموجودة بالمنطقة.

س. كم تبلغ مساحة ميناء الطور وأهم استخداماته؟

ج. يقع ميناء الطور التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 1.6 كم2 في محافظة جنوب سيناء على الساحل الشرقي لخليج السويس وعلى مسافة حوالي 280 كم إلى الجنوب من مدينة السويس، ويستخدم الميناء لتقديم الخدمات البحرية لخدمة أنشطة الخدمات البترولية لمنطقة خليج السويس، وخلال الفترة المقبلة ستقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتخطيط ودراسة أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة والميناء.