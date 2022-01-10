شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأثنين 10-1-2022.. فرض رسوم إغراق على الجبن الهولندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 10-1-2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على المنتجات الواردة من صنف الجبن الإيدام والجودا ذات المنشأة أو المصدرة من هولندا، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وهي كالتالي:

وزارة التجارة تفرض رسوم مكافحة إغراق على الجبن "الإيدام والجودا" المستورد من هولندا

أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع قرار رقم 8 لسنة 2022 بفرض رسوم مكافة إغراق نهائية على المنتجات الواردة من صنف الجبن الإيدام والجودا ذات المنشأة أو المصدرة من هولندا، والتي تندرج تحت البند الجمركي (04069090).

ميناء الطور يستقبل ثاني سفينة تجارية قادمة من الصومال

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان استقبال ميناء الطور التابع لها (القطاع الجنوبي) صباح اليوم السفينة التوجولية (TRUST-1) وعلى متنها شحنة عجول حية بعدد 2000 رأس قادمة من ميناء مقديشو بالصومال.

مصر تصدر 103 شحنات غاز مسال خلال عام 2021

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير نحو 103 شحنات غاز مسال من محطتي إسالة الغاز بإدكو ودمياط وذلك خلال عام 2021، وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن محطتى إسالة الغاز بـ"إدكو ودمياط " تعمل بكامل طاقتها موضحا أن شهر يناير الجاري يشهد تصدير عدد من شحنات الغاز المسال.

أسعار الذهب اليوم الاثنين ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يصعد لـ790 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر تشهد ارتفاعا بحوالي 4 جنيهات الآن، وذلك مع عودة الصعود للسعر العالمي للذهب لمستويات 1799 دولارا، لتقترب الأونصة الذهب من كسر نقطة المقاومة الأقرب وهي 1800 دولار.

صعود مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الاثنين.. و2.6 مليار جنيه مكاسب سوقية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وربح رأس المال السوقي نحو 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.047 مليار جنيه.

جهاز القاهرة الجديدة: طرح 15 محلا وصيدلية بمشروع دار مصر للبيع فى مزاد علنى

أعلن المهندس أمين غنيم، رئـيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن طرح 15 محلا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح ( من 23 م٢ إلى 46 م٢ ) بالسوقين التجاريتين رقمي (2 و 3) بمشروع دار مصر القرنفل بالتجمع الأول بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 20/2/2022.