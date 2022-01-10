شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض وول ستريت عند الفتح مع هبوط شركات التكنولوجيا الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين جراء هبوط أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الفائدة، في حين عززت البنوك الكبرى مكاسبها بعد أن ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عامين.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 56.45 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 36175.21 نقطة.

كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 21.69 نقطة أو 0.46 بالمئة عند 4655.34 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 184.12 نقطة أو 1.23 بالمئة إلى 14751.78 نقطة عند قرع جرس الفتح.