شكرا لقرائتكم خبر عن «التحلية» تستعرض ابتكاراتها في كفاءة الطاقة الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يشارك نخبة من الخبراء والمختصين في مجال تحلية المياه وكذلك الجامعات والمعاهد البحثية والمنظمات والجمعيات العالمية المتخصصة

- يتضمن المنتدى مشاركة منظمة تحلية المياه العالمية IDA ومنظمة التحلية الأوبية EDS وهيئة المرافق السنغافورية PUB

- مناقشة المحافظة على مصادر المياه غير المتجددة لاستدامة تحلية المياه وتعزيز أمن الإمداد

تعرض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ابتكاراتها وخبراتها في مجال كفاءة الطاقة خلال المنتدى الافتراضي الذي تقيمه الأربعاء القادم، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال تحلية المياه، وفي مقدمتهم الجامعات والمعاهد البحثية والمنظمات والجمعيات العالمية المتخصصة مثل منظمة تحلية المياه العالمية IDA ومنظمة التحلية الأوبية EDS وهيئة المرافق السنغافورية PUB إضافة إلى المنظمات المحلية والإقليمية ذات الصلة.

وتستعرض خلاله جهودها وقدراتها الابتكارية التي مكنتها من تصميم وتنفيذ منظومات إنتاج ذكية، تعضد الموارد المائية السعودية، وتحافظ على مصادر المياه غير المتجددة، مما سيضمن استدامة تحلية المياه وتعزيز أمن الإمداد وجعل هذه الصناعة التي تعتمد على تطبيق أحدث المعايير العالمية في جميع المنظومات وأنظمة النقل صديقة للبيئة.

ويأتي ذلك في إطار خطط "التحلية" واستراتيجياتها، التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية الاحتياج بموثوقية وكفاءة، وتحسين جودة الحياة بتكثيف الاعتماد على مشاريع الطاقة النظيفة.