شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة تفرض رسوم مكافحة إغراق على الجبن "الإيدام والجودا" المستورد من هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع قرار رقم 8 لسنة 2022 بفرض رسوم مكافة إغراق نهائية على المنتجات الواردة من صنف الجبن الإيدام والجودا ذات المنشأة أو المصدرة من هولندا، والتي تندرج تحت البند الجمركي (04069090)

جاء ذلك حسبما أوردته الجريدة الرسمية في عدد رقم 7 بتاريخ 9 يناير 2022، ويتم تنفيذ هذا القرار لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية