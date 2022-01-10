شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يصدر لوحة طوابع تذكارية لتوثيق منتدى شباب العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد، لوحة طوابع بريد تذكارية بتقنية "QR code" لتوثيق منتدى شباب العالم الذى يحظى باهتمام كبير على المستويين المحلى والعالمي، وذلك فى إطار مشاركة الهيئة، فى الحدث بنسخته الرابعة والذى يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، على أن منتدى شباب العالم حدث دولى هام يدعو إلى الفخر ويؤكد على ريادة مصر وقدرتها على التواصل مع شعوب العالم؛ حيث أن منتدى شباب العالم يعد منصّة فعّالة يعبر شباب العالم من خلالها عن أحلامهم وآرائهم، ومن ثم الخروج بتوصيات ومبادرات تساهم فى تنمية المجتمعات وحل مشكلاتها، بما يساهم فى إحداث تغيير حقيقى فى عالم اليوم وعالم الغد؛ لذا بادر البريد المصرى بالمشاركة فى هذا الحدث الهام وتوثيقه عبر إصدار لوحة طوابع بريد تذكارية تحمل شعار الحدث.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن لوحة الطوابع التذكارية التى تم إصدارها مزودة بتقنية "QR Code" والتى تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالطوابع والمناسبة التى تم إصدارها فيها، وذلك باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية عبر ربط الطابع بموقع الطوابع المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التى يشهدها البريد المصرى حاليا، والتى تهدف إلى تطبيق التحول الرقمى فى جميع الإدارات والقطاعات والخدمات التى يقدمها.

وجدير بالذكر أن لوحة الطوابع التذكارية التى تم اصدارها مكونة من خمسة طوابع مختلفة الأبعاد، قيمة كل طابع منها 5 جنيهات، متعددة الألوان ومؤمنة ضد التزييف ومزودة بتقنية "QR Code".

كما يشارك البريد المصرى فى منتدى شباب العالم هذا العام بتخصيص سيارتى بريد متنقلتين وكشك البريد الجديد "PostXprs" وذلك بهدف تقديم جميع خدمات البريد المصرى لرواد المنتدى لاسيما خدمات الشحن الدولى لجميع أنحاء العالم والتى تقدم بجودة عالية وأسعار تنافسية، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات البريد المصرى الجديدة مثل خدمة "U got box" للتسوق المجمع من الولايات المتحدة الأمريكية وبطاقة وتطبيق "يلا" اول سوبر اب فى مصر يقدم باقه خدمات متنوعه للعملاء وبرنامج الولاء والمكافآت "win" .

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التى تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهى "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.