شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 12011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2156 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14337 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4740 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3377 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 4287 نقطة.

في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 390 ألف سهم، 11 ألف سهم، 118.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 20 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية 296.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، شارم دريمز للاستثمار السياحي 17 ألف سهم، و23 ألف سهم، و208 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 115 سهما، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 205.5 ألف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء 450 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.17%.

في سياق آخر، أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، أنه تم الاتفاق على النسب المالية مع شركة أوليف تري للمقاولات والاستثمار العقاري حول مشروع سولانا بالعاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 36% لشركة الشمس للإسكان والتعمير (مالك الأرض)، نسبة 64% من شركة أوليف تري للمقاولات والاستثمار العقاري (مطور عقاري للمشروع).