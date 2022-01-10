الاقتصاد

بدء استقبال طلبات الصلح بمركز الصلح في المنازعات المصرفية والتمويلية

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الدمام - شريف احمد - دشنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، مركز الصلح في المنازعات المصرفية والتمويلية، والبدء في استقبال طلبات الصلح عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.

وأوضحت الأمانة العامة للجان في بيانها، أن الخطوة تأتي بهدف تفعيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الناشئة عن التعاملات المصرفية والتمويلية بين المؤسسات المالية المرخصة وعملائها، من خلال أسلوب التصالح والتراضي، مع تعزيز هذا المفهوم بين أفراد المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على أطراف الخصومة، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تمتاز هذه الخدمة بتسوية النزاعات في فترة وجيزة، وتوفير الجهد والمال لأطراف الخصومة.

وتؤكد الأمانة العامة للجان، أن مقترحات الصلح ستبنى على الأسانيد النظامية، والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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