شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض نظام القياس والمعايرة لحماية المستهلكين بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُنظم غرفة جازان بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة غدًا، ورشة عمل للتعريف بـ "خدمات المعايرة القانونية (تقييس)".

وتتناول ورشة العمل العديد من المحاور المتخصّصة تشمل: مقدمة عن علم القياس، والتعريف بالبرنامج الوطني للتقييس والمعايرة (تقييس)، واستعراض اشتراطات القياس والمعايرة، والتعريف بخدمات تقييس، إضافةً لاستعراض مخالفات نظام القياس والمعايرة، بهدف العمل على تعزيز ثقة وحماية المستهلكين.

وتأتي الورشة التي ستقام عند الساعة العاشرة صباحًا، ضمن البرامج والفعاليات التي تُنفذها الغرفة خلال العام الحالي.