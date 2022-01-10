الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المخاوف من تزايد حالات «أوميكرون»

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم حيث أدى تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس .

وصعد خام برنت بمقدار 16 سنتاً، ما نسبته 0.2 في المئة، ليصل سعره إلى 81.91 دولاراً للبرميل عند الساعة 0406 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2 في المئة، ما يعادل 15 سنتاً إلى 79.05 دولاراً للبرميل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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