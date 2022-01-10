شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار في بداية التعاملات الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ الدولار الأسبوع بدعم مع مراهنة المتعاملين على أن بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ستعزز قضية ارتفاع أسعار الفائدة.

وبعد تراجعه يوم الجمعة بقي الدولار حول متوسط النطاق الذي تحرك فيه على مدى 200 يوم مقابل اليورو عند 1.1357 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين.

وارتفع الدولار قليلا أمام الين إلى 115.65 ين وهو مستوى قريب إلى حد ما من أعلى سعر وصل إليه منذ خمس سنوات الأسبوع الماضي عند 116.35.

وكانت التعاملات ضعيفة في آسيا بسبب عطلة في اليابان.

وسيمثل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ولايل برينارد أمام لجان مجلس الشيوخ هذا الأسبوع بشأن ترشيحهما كرئيس ونائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء مع توقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى سبعة في المئة على أساس سنوي.

وقال تشى جاو المحلل الاستراتيجي في سكوتيابنك "من المرجح أن يعوض مؤشر الدولار بعض خسائره يوم الجمعة هذا الأسبوع نتيجة تصريحات باول المتشددة المحتملة وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة".

وهبط الدولار الأسترالي قليلا مسجلا 0.7179 دولار في وقت مبكر من التعاملات الآسيوية واستقر عند 0.7190 دولار.