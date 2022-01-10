شكرا لقرائتكم خبر عن أبستريم أونلاين: «أرامكو» تجهز لنقلة استثمارية كبيرة في حقل زلف البحري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «التطوير يشكل عنصرا أساسيا في إستراتيجية المملكة العربية السعودية لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا»

أكد موقع «أبستريم أونلاين»، المهتم بأخبار أسواق ومؤسسات النفط والغاز حول العالم، أن شركة «أرامكو» النفطية العملاقة توشك على إحداث نقلة نوعية في حقل زلف البحري، بعد منحها حزما تعاقدية لثلاث شركات تشغيلية تشتمل على مشروع إنتاج إضافي ضخم في المنطقة.

وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، إن «أرامكو» منحت عقودا إجمالية تزيد قيمتها على 4.5 مليار دولار لخمس حزم رئيسية مخصصة لمخططها العملاق لتوسيع حقل الزلف البحري في الخليج العربي.

وأضاف العديد من المصادر المطلعة على التطوير لـ «أبسرتيم»، أن «أرامكو» قدمت مؤخرا خطابات نوايا إلى ثلاثة مقاولين دوليين رائدين في الخارج لمجموعة خماسية من حزم الهندسة والمشتريات والبناء، التي تضم مشروع زلف للإنتاج الإضافي. وقال أحدهم «تم توقيع خطابات النوايا، ومن المتوقع التوقيع الرسمي في غضون أسابيع».

وقامت شركة «ماكديرموت إنترناشيونال» (McDermott International) الأمريكية، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبو ظبي بتوزيع حزم مخطط التوسع الضخم.

واستطرد «أبستريم أونلاين»: «يعد مشروع الزلف عنصرا أساسيا في إستراتيجية المملكة العربية السعودية، لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 12 مليون برميل يوميا».

وأضاف: «رغم أن المملكة كانت تنتج أقل بكثير من طاقتها المركبة، وتضغط على الإنتاج تماشيا مع اتفاقية أوبك بلس، فإنها تعمل على زيادة طاقتها في الوقت الذي تسعى فيه للحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط الخام في العالم».

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة التطوير ما يصل إلى 8 مليارات دولار، ويهدف إلى زيادة إنتاج الخام بما يصل إلى 600 ألف برميل يوميا، مما يضاعف الطاقة الإنتاجية للحقل تقريبا.

ويقال إن شركة الزلف تنتج حاليا ما بين 550 ألفا و600 ألف برميل يوميا من الخام العربي المتوسط، وتستهدف «أرامكو» كميات إضافية من النفط العربي الثقيل في مرحلتها التوسعية التالية.

يسعى المقاولون الرئيسيون أيضا إلى الحصول على عقدين أساسيين أيضا لنطاق العمل البري في الحقل. ويعتقد أن العقدين معا تبلغ قيمتهما أكثر من 2.5 مليار دولار ويشكلان جزءا رئيسيا آخر من المشروع.