شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 ناخب خلال 5 ساعات من انطلاق التصويت بغرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأشعلت الرسائل عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» الانتخابات منذ بدء التصويت أمس، إذ لجأ المرشحون إلى إرسال العديد من الرسائل إلى أصحاب المنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية لحثهم على التصويت لهم، فضلا عن أن العديد من الاتصالات ضمن برنامج الحملات الانتخابية للمرشحين، بهدف دعمهم في الحصول على أصوات أصحاب السجلات التجارية سواء للمجموعة أو الأفراد.
وبدأت الدعاية الانتخابية أول أمس سواء عن طريق إنشاء مقرات أو صور للمرشحين بالشوارع لكسب جماهيرية بين المصوتين في الانتخابات.
وانطلقت صباح أمس عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية للدورة 19 (1443-1447هـ)، التي تستمر حتى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل تحت إشراف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد، الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.
ويتنافس في انتخابات غرفة الشرقية 18 مترشحا للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعداً.
وعقدت التجارة ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات، التي يتعين على المترشحين تجنبها.
وشددت الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.