شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي السعودي» يؤسس أكبر كيان مصرفي في المملكة بأصول تتجاوز 900 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة، إجراءات الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، التي تُعدّ أضخم وأسرع عملية اندماج في تاريخ المنطقة، والتي من شأنها تأسيس قوة مالية بقدرات تنافسية محلية وإقليمية، وترسيخ مكانة القطاع المصرفي السعودي على المستوى العالمي.

وكشف البنك أنه قد أتم بنجاح إنجاز كافة مراحل خارطة الطريق لعملية الاندماج، التي أفضت إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في المملكة بأصول تجاوزت 900 مليار ريال، وقاعدة رأسمال قدرها 44 مليار ريال.

وعلى مدى خمسة عشر شهراً، تمكّن البنك بفريقه الإستراتيجي والمالي والقانوني، إلى جانب أجهزة الدعم التقني ومختلف قطاعات الأعمال لدى البنك، من استكمال كافة الاستحقاقات القانونية والنظامية والإجرائية المتعلقة بعملية الاندماج. وبعد توقيع الاتفاقية الإطارية الملزمة في أكتوبر 2020، حصل البنكان على الموافقات اللازمة، ليتم على ضوئها الإعلان عن هوية الكيان الجديد وانطلاقة مسيرة البنك الأهلي السعودي، تمهيداً للبدء برحلة الاندماج ونقل حسابات عملاء مجموعة سامبا المالية.

وأنجز البنك الأهلي السعودي المرحلة الأخيرة من مراحل عملية الاندماج بنجاح، خلال 9 أشهر، منذ بدء العملية التي انطلقت عقب الانطلاقة القانونية للكيان الجديد في 1 أبريل 2021. وتضمنت عملية الاندماج خمسة محاور أساسية شملت نقل حسابات عملاء قطاع الأفراد وعملاء قطاع الشركات، إضافة لنقل عملاء قطاع الخزينة وعملاء شركة الأهلي المالية وسامبا كابيتال، بالإضافة إلى نقل القطاعات الإدارية الأخرى ودمج الفروع من كلا البنكين. حيث قام البنك بفتح حسابات لأكثر من 1.4 مليون حساب جديد للعملاء الأفراد، تشكل 100 % من إجمالي العملاء الأفراد. وبالنسبة للعملاء الشركات، قام البنك بفتح حسابات لأكثر من 11.000عميل يشكلون 100 % من العملاء من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين استكمل البنك فتح وتفعيل حسابات 100 % من فئة الشركات الكبرى. وفي المقابل، استكمل الأهلي جميع إجراءات نقل قطاع الخزينة والأهلي المالية وسامبا كابيتال والقطاعات الإدارية الأخرى والفروع بنسبة 100 %.

وهنّأ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمّار الخضيري مساهمي البنك وإدارته التنفيذية، بقيادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة سعيد بن محمد الغامدي، وكوادره العاملة، وعملائه على نجاح عملية الاندماج واستكمال مراحلها على هذا النحو المميز وفي وقت قياسي، الأمر الذي أسهم في تقديم تجربة مصرفية تاريخية تستحق أن توثق كنموذج يُحتذى في الإنجاز والأداء المتمكّن.

وقال الخضيري: «الوصول إلى خط النهاية لأجندة عملية الاندماج يمهد نحو مرحلة جديدة من العمل ومستقبل واعد للصناعة المصرفية السعودية، فالكيان الجديد، مدعوماً بحصة سوقية تصل إلى 31 % وثروته الحقيقية المكونة من 12 ألف موظف في المملكة وأكثر من 4 آلاف موظف في شركاته التابعة، سيدعم الازدهار الاجتماعي والتحول الاقتصادي في المملكة، ويسهم في تمكين المواطن والشركات الوطنية وتعزيز فرصها للنمو، بالتوازي مع مستهدفات رؤية 2030».

وأعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك سعيد الغامدي، عن اعتزازه بهذه اللحظة التاريخية، التي تسجل نقطة تحوّل في القطاع المصرفي السعودي بأكمله، وقال: «عملية الاندماج بمراحلها ومحطاتها المتعددة ومتطلباتها المعقّدة ما كان لها أن تتم بهذا المستوى من التميز والدقة والسرعة والمرونة لولا الحالة التشاركية الفريدة، التي جمعت كافة الأطراف من مساهمين، وفرق تنفيذية وإدارية وتقنية ولوجيستية، فضلاً عن التفاعل الإيجابي من قبل عملاء البنك وتجاوبهم مع توجيهات البنك وإرشاداته».

وأضاف: «عبر قوة إقليمية مصرفية صاعدة، ومن خلال إثراء تجربة العملاء بالمزيد من الحلول والمنتجات المبتكرة، ترتكز إستراتيجيتنا على الاستثمار في التقنية الرقمية، وزيادة الوعي بالثقافة المالية وتعزيز سياسة الادخار، وتقديم حلول تمويلية ترقى لحاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بجودة الحياة من خلال مبادرات تمويلية ترضي تطلعات العملاء وتسهم في تحسين جودة الحياة في المملكة وفق برنامج تطوير القطاع المالي».