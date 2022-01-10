شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «النقل» تكشف جهود تأهيل الطرق خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تحسين (9) تقاطعات وتنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال (65) كيلومترًا.

- وضع سياج وحواجز بجميع أنواعها (المعدنية والخرسانية والدورانية) بطول (103) كيلومترات

- تركيب وصيانة (1263) لوحة تحذيرية وإرشادية

- مسح (8120) كم من الأضرار بالأسطح الإسفلتية

نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر ديسمبر عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، لرفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل.

وقامت الوزارة بعدد من المشروعات المساهمة في تعزيز مستوى السلامة على الطرق، منها، تحسين (9) تقاطعات، إضافةً لتنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال (65) كيلومترًا، إضافة إلى وضع سياج وحواجز بجميع أنواعها (المعدنية والخرسانية والدورانية) بطول (103) كيلومترات، إضافة إلى تنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي (10600) وحدة، مع تركيب وصيانة (1263) لوحة تحذيرية وإرشادية، ومسح (8120) كم من الأضرار بالأسطح الإسفلتية، وقياس معامل الوعورة العالمي للطرق بطول (336) كم.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.