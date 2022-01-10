شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليار جنيه إسترليني خسائر في الإنتاج لنقص الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت دراسة نشرتها صحيفة صنداي تايمز، أنه من المحتمل أن يؤدي نقص الموظفين الناجم عن وباء كورونا والعزل الإلزامي، إلى خسائر قدرها 35 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) في الإنتاج خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الدراسة التي أجراها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أظهرت أن الخسارة المتوقعة تعادل 8ر8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك استنادا إلى افتراضات التخطيط الحكومية بناء على معدل غياب بنسبة 25%.

يشار إلى أنه حتى التقدير الأكثر تحفظًا الذي يفترض نسبة غياب 8% - أي ثلاثة أضعاف المتوسط الموسمي، يمكن أن يؤدي إلى خسارة في الإنتاج تبلغ 2ر10 مليار جنيه إسترليني، أي 6ر2 من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أفاد مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال بأن الكثير من الخسائر في الإنتاج يمكن تعويضها خلال الفترة المتبقية من العام.