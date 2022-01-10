شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 10-1-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 10-1-2022، أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، والريال السعودي ثبت عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.54 جنيه للشراء، و 52.01 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 49.51 جنيه للشراء، و 52.01 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصر مسجلا 17.71 للشراء، 17.88 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 17.65 للشراء، 17.88 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.23 جنيه للشراء، 21.40 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 21.15 جنيه للشراء، 21.40 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.54 جنيه للشراء، و 52.01 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 49.51 جنيه للشراء، و 52.01 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.