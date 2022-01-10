شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بقيمة جنيهين في مستهل التداولات، وذلك مع هبوط أونصة الذهب لمستويات 1792 دولارا الآن مقابل 1795 دولارا بسعر ختام تداولات الأسبوع المنقضي، وقد نشهد تغيرات أخري في أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة، وذلك مع استمرار التداول على الذهب في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

سعر الذهب الاثنين 10 يناير لا يزال قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مع انتظار المتعاملين بيانات التضخم الأميركية لشهر ديسمبر2021، والتي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد بيانات ضعيفة عن معدل التوظيف بأميركا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، بعد محضر اجتماع الفيدرالي والذي أشار إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وإمكانية أن يخفض الاحتياطي الاتحادي ميزانيته العمومية في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون.