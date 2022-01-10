شكرا لقرائتكم خبر عن كم محطة مياه شرب وصرف وتحلية تم تنفيذها بسيناء؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سيناء طفرة تنموية غير مسبوقة، جراء تركيز الدولة على تنميتها وتعويض سنوات طويلة من الإهمال والتهميش، ووفقا للأرقام الرسمية، أنفقت الحكومة نحو 600 مليار جنيه لتطوير شمال وجنوب سيناء ومناطق شرق قناة السويس وغربها المرتبطة بسيناء، بما فيها الأنفاق ومزارع الإسماك، بجانب مشروعات المياه والصرف الصحى والآبار والزراعة منذ عام 2014.

ووفق الأرقام الرسمية، فقد بلغت الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة الثلاثية لمصرف المحسمة، مليون متر مكعب يوميا، فيما بلغت طاقة إنتاجية لمحطة معالجة ثلاثية لمصرف بحر البقر، 5.6 مليون م3/ يوم، حيث تُعد أكبر محطة معالجة بالعالم، ونفذت الدولة 32 محطة تحلية فى سيناء، بجانب 21 محطة تحلية مياه بحر، و11 محطة تحلية مياه آبار.

وحول ما تم إنجازه فى قطاعى الزراعة والمياه، تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع سمكى نُفذت فى المرحلتين الأولى والثانية، بجانب 275 ألف فدان تم استصلاحها بتكلفة 5 مليارات جنيه، علاوة على 70 مليار جنيه تم إنفاقها للاستثمار فى قطاع المياه، كما تم حفر وإنشاء 453 بئرًا بتكلفة 4 مليارات جنيه، علاوة على استثمار 1.3 مليار جنيه فى أعمال السيول حتى عام 2020.