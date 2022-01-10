شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: توقعات بإدراج 100 ألف مزرعة فى البورصة السلعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوقع غرفة الجيزة التجارية بروتوكول تعاون مع البورصة السلعية خلال الأيام القادمة، وذلك لبدء التداول على الدواجن الحية، الأمر الذى من شأنه التأثير بصورة إيجابية على حركة وتداول الدواجن فى مصر، حسبما صرح سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة فى الغرفة التجارية.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن أطراف البروتوكول هم الغرفة التجارية والبورصة السلعية وشعبة الثروة الداجنة، متوقعا إدراج قرابة 100 ألف مزرعة، وهو رقم تقديرى لعدد المزارع الخاصة بتربية الدواجن فى مصر بحسب قوله.

وأشار إلى أنه لا يوجد عدد محدد أو حصر واضح بمزارع الدواجن فى مصر، لأنها منتشرة فى أغلب محافظات الجمهورية، لذلك ستكون البورصة السلعية بمثابة حاضنة وتعد أحد العوامل لضبط عمليات التسعير فى مصر.

وبشأن أسعار الدواجن فى المزارع الآن، قال إنها تسجل ارتفاع محدود إلى 27 جنيها للكيلو تسليم مزرعة، وتصل المستهلك بسعر 32 جنيها وتصل لـ 35 جنيها فى بعض المناطق، وبلغ سعر البيض 48.5 جنيها فى المزارع.