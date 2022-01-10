شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها مجمع إنتاج السولار وتوسعات ميدور.. تفاصيل 4 مشروعات تكرير جارى تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية "السولار والبنزين " بحلول عام 2023، حيث انتهت من تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتى تم افتتحها خلال الفترة الماضية، كما أن هناك عدد من المشروعات الجارى لتنفيذها وكانت تلك المشروعات كالتالى:

1- استكمال توسعات معمل تكرير ميدور، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وتبلغ تكلفة المشروع 4ر2 مليار دولار.

2- مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك، ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنويًا وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز -...) باستثمارات حوالى 9ر2 مليار دولار.

3- توسعات شركة السويس لتصنيع البترول، ويهدف المشروع إلى تحقيق استمرارية التشغيل الآمن للمعدات الإنتاجية بمجمع التفحيم والوصول إلى طاقة التغذية التصميمية التى تبلغ 5ر1 مليون طن سنويًا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية باستثمارات حوالى 8ر1 مليار دولار.

4- تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أسيوط لتكرير البترول وشركتى إنبى وبتروجت لإنشاء المشروع الجديد للتقطير الجوى بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 6 مليارات جنيه وبطاقة تصميمية 5 مليون طن خام سنويًا للمساهمة فى استدامة تشغيل المشروعات الحالية والمستقبلية شاملة وحدة لاسترجاع الغازات (البوتاجاز)، وذلك فى إطار التوسعات المستمرة بالمصفاة التى تعد الركيزة الأساسية فى تأمين إمدادات المنتجات البترولية لصعيد مصر.