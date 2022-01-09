أخبار البورصة اليوم الأحد 9-1-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 9-1-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.402 مليار جنيه.





البورصة تخسر 5.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.402 مليار جنيه. البورصة تخسر 5.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.402 مليار جنيه.

إيقاف تداول شركتينأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 188.5 مليون ورقة مالية بقيمة 484.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.08%، والعرب على 5.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.4 مليون جنيه، 2.04 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.6 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، 8.97 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 11978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 14310 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4729 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2307 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4324 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1144 نقطة.

وصعدت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

رواد السياحةأعلنت إدارة البورصة، يتم مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على سهمي رواد السياحة-رواد، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في نطاق نسبة 5%صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، بأن الورقة المالية متاحاً عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها. رواد السياحةأعلنت إدارة البورصة، يتم مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على سهمي رواد السياحة-رواد، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في نطاق نسبة 5%صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، بأن الورقة المالية متاحاً عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.





إيكمىوأعلنت البورصة، تقدم الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 24.2 مليون جنيه إلى 57.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 33.5 مليون جنيه لعدد 33.5 ميلون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد والزيادة مسددة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين بموجب شهادة إيداع بنكية، منوهة إل أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 38 ألف سهم، 80 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 7928 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 11 ألف سهم، 94 سهم، 260 ألف سهم، 22 ألف سهم، 3.9 مليون سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي المنصورة للدواجن، مستشفى النزهة الدولي 140 ألف سهم، 15 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 793.8 ألف سهم، 12634 سهم، على التوالي.





أسهم خزينةوأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 110 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.16%.





الشمس للإسكان أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على تسوية مستحقات الشركة القابضة للتشييد والتعمير في أرباح عام 2020 والبالغ قيمتها 16.2 مليون جنيه، وذلك من خلال تملك عدد 9 وحدات سكنية بعمارة نموذج A بمشروع سولانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموافقة على توصية لجنة البت بشأن المزايدة المحدودة للمشاركة على قطعة الأرض E4 بالحي السكني R7 بمشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بترسية الأعمال على شركة أوليف تري للمقاولات.