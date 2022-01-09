شكرا لقرائتكم خبر 18 مرشحا يتنافسون للوصول لمجلس الشرقية بينهم سيدة.. ولجنة الانتخابات تحذر من أي تلاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس عملية التصويت لانتخاب مجلس إدارة غرفة الشرقية للدورة 1443- 1447، والتي تستمر 4 أيام، حيث يتنافس 18 مرشحا بينهم سيدة على 12 مقعدا عبر الموقع الالكتروني الخاص بالانتخابات «عن بعد»، وباستخدام وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، حيث يتيح النظام خيار الأفراد أوالمجموعات، قبل أن يكتمل عقد المجلس باختيار 6 أعضاء آخرين معينين من كل من وزيري التجارة والصناعة.

وقال رئيس لجنة الانتخابات رضا الغامدي لـ «مكة» «إن وزارة التجارة تراقب عملية التصويت عن كثب وعملية التزام المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المرشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية، لافتا إلى عقد لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعا بالمرشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المرشحين تجنبها».

وذكر أن لجنة الإشراف العامة على انتخابات غرفة الشرقية كانت أعلنت في وقت سابق القائمة النهائية للمرشحين والمرشحات والتي ضمت 18 مرشحا بينهم مرشحة وحيدة هي أغاريد إحسان عبدالجواد، يتنافسون على عضوية مجلس إدارة غرفة الشرقية لدورتها المقبلة.

10 شروط للمترشح:

