18 مرشحا يتنافسون للوصول لمجلس الشرقية بينهم سيدة.. ولجنة الانتخابات تحذر من أي تلاعب

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وقال رئيس لجنة الانتخابات رضا الغامدي لـ «مكة» «إن وزارة التجارة تراقب عملية التصويت عن كثب وعملية التزام المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المرشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية، لافتا إلى عقد لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعا بالمرشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المرشحين تجنبها».
وذكر أن لجنة الإشراف العامة على انتخابات غرفة الشرقية كانت أعلنت في وقت سابق القائمة النهائية للمرشحين والمرشحات والتي ضمت 18 مرشحا بينهم مرشحة وحيدة هي أغاريد إحسان عبدالجواد، يتنافسون على عضوية مجلس إدارة غرفة الشرقية لدورتها المقبلة.
10 شروط للمترشح:
- أن يكون لديه خبرة (خمس) سنوات إذا كان حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
- أن يكون قيده في السجل التجاري ساريا على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه.
- يكون مسددا اشتراكاته في الغرفة.
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة غرفة أخرى.
- ألا يكون من بين المرشحين أحد أقاربه (الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا).
- أن يقدم إقرارا بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها.
- ألا يرتكب جرائم أو مخالفات تخل بأهليته للعضوية.
- ألا يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة.
- ألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة.
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