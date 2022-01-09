خدمة عملاء أنظمة التقاعد عبر فروع التأمينات

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وأوضحت المؤسسة انتقال فرعها في مدينة الرياض من مقره السابق على طريق مكة المكرمة إلى شارع الوشم بحي المربع لخدمة العملاء، مشددة على أهمية الحصول على موعد حال الحاجة لزيارة أي من الفروع من خلال خدمات البوابة الالكترونية.
وبينت المؤسسة أن جميع الخدمات متوفرة الكترونيا ويمكن للعميل الاستفادة من بوابة الخدمات الالكترونية أو التطبيق لتنفيذ معاملاته وخدماته، أو التواصل مع العناية بالعملاء من خلال قنوات العناية بالعملاء المتعددة ومراكز الاتصال وخدمة الزيارة الافتراضية والمحادثة الفورية.
يذكر أن عملية توحيد الفروع لعملاء أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تأتي امتدادا لدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (657) وتاريخ 5 11 /1442، حرصا من «التأمينات الاجتماعية» على استمرار خدمة العملاء وفق أعلى درجات الكفاءة والتميز.
توحيد فروع خدمة العملاء:
- إمكانية تلقي عملاء التقاعد خدماتهم من خلال فروع التأمينات
- أهمية الحصول على موعد حال الحاجة لزيارة أي من الفروع
- جميع الخدمات متوفرة الكترونيا عبر البوابة أو التطبيق
- الاستفادة من قنوات العناية بالعملاء ومراكز الاتصال
- الاستفادة من خدمة الزيارة الافتراضية والمحادثة الفورية
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