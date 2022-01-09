«الأهلي» ينهي إجراءات الاندماج مع «سامبا» ويتحول لأكبر كيان مصرفي بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن البنك الأهلي السعودي انتهاء إجراءات الاندماج مع مجموعة سامبا المالية، وتم بنجاح إنجاز كل مراحل خارطة الطريق لعملية الاندماج، التي أفضت إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في المملكة بأصول تجاوزت 900 مليار ريال، وقاعدة رأسمال قدرها 44 مليار ريال، محققا حصة سوقية تبلغ 31%.

وعلى مدى 15 شهرا، تمكن البنك بفريقه الاستراتيجي والمالي والقانوني، إلى جانب أجهزة الدعم التقني ومختلف قطاعات الأعمال لدى البنك، من استكمال كل الاستحقاقات القانونية والنظامية والإجرائية المتعلقة بعملية الاندماج. وبعد توقيع الاتفاقية الإطارية الملزمة في أكتوبر 2020 حصل البنكان على الموافقات اللازمة، ليتم على ضوئها الإعلان عن هوية الكيان الجديد وانطلاقة مسيرة البنك الأهلي السعودي، تمهيدا للبدء برحلة الاندماج ونقل حسابات عملاء مجموعة سامبا المالية.

وأنجز البنك الأهلي المرحلة الأخيرة من مراحل عملية الاندماج بنجاح، خلال 9 أشهر، منذ بدء العملية التي انطلقت عقب الانطلاقة القانونية للكيان الجديد في 1 أبريل 2021. وتضمنت عملية الاندماج 5 محاور أساسية، شملت نقل حسابات عملاء قطاع الأفراد وعملاء قطاع الشركات، إضافة لنقل عملاء قطاع الخزينة وعملاء شركة الأهلي المالية وسامبا كابيتال، بالإضافة إلى نقل القطاعات الإدارية الأخرى ودمج الفروع من كلا البنكين. حيث فتح البنك حسابات لأكثر من 1.4 مليون حساب جديد للعملاء الأفراد، تشكل 100% من إجمالي العملاء الأفراد. وبالنسبة للعملاء الشركات، فتح البنك حسابات لأكثر من 11,000 عميل يشكلون 100% من العملاء من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين استكمل البنك فتح وتفعيل حسابات 100% من فئة الشركات الكبرى. وفي المقابل استكمل الأهلي جميع إجراءات نقل قطاع الخزينة والأهلي المالية وسامبا كابيتال والقطاعات الإدارية الأخرى والفروع بنسبة 100%.

مستقبل واعد

«الوصول إلى خط النهاية لأجندة عملية الاندماج يمهد نحو مرحلة جديدة من العمل ومستقبل واعد للصناعة المصرفية السعودية، فالكيان الجديد مدعوم بحصة سوقية تصل إلى 31%، وثروته الحقيقية المكونة من 12 ألف موظف في المملكة وأكثر من 4 آلاف موظف في شركاته التابعة، سيدعم الازدهار الاجتماعي والتحول الاقتصادي في المملكة، ويسهم بتمكين المواطن والشركات الوطنية وتعزيز فرصها للنمو، بالتوازي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».

عمار الخضيري - رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي

منتجات مبتكرة

«عبر قوة إقليمية مصرفية صاعدة، ومن خلال إثراء تجربة العملاء بالمزيد من الحلول والمنتجات المبتكرة، ترتكز استراتيجيتنا على الاستثمار في التقنية الرقمية، وزيادة الوعي بالثقافة المالية وتعزيز سياسة الادخار، وتقديم حلول تمويلية ترقى لحاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بجودة الحياة من خلال مبادرات تمويلية ترضي تطلعات العملاء وتسهم بتحسين جودة الحياة في المملكة وفق برنامج تطوير القطاع المالي».

سعيد الغامدي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأهلي السعودي

الحسابات التي فتحت من قبل البنك الأهلي:

