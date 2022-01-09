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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق الزراعي حصل على شهادة عالمية بصفته إحدى أفضل بيئات العمل في القطاع العام في المملكة، حيث تسلمها نائب المدير العام للصندوق لقطاع الخدمات المشتركة علي القحطاني، من منظمة «Great Place to Work»، بحضور نائب المدير العام للصندوق لقطاع الاستراتيجية المهندس عادل الجمعة. جاء هذا الإنجاز بناء على تقييم أجرته المنظمة للبيئة الداخلية في صندوق التنمية الزراعية، وفقا لاستبيان مؤشر الثقة عن أفضل بيئة عمل «غريت بليس تو وورك»، وذلك عبر مشاركة موظفي الصندوق بالاستبيان، وحصل من خلاله الصندوق على درجة متقدمة بعد تقييمه في مجالات: القيادة، والتعلم، والتطوير، والمزايا، والمسؤولية المجتمعية، والتطور الذاتي للموظفين.



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