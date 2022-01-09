شكرا لقرائتكم خبر دعوة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وتفعيل هيئته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ضرورة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، وما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015.

كما أكد الأمين العام ضرورة تفعيل دور هيئة الاتحاد الجمركي لممارسة المهام المنوطة بها كافة، تعزيزا لتحقيق التكامل المنشود في المجالات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع الحجرف بأعضاء هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون بمقر إكسبو 2020م دبي أمس، ضمن الفعاليات والأنشطة التي يستضيفها جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو دبي.

وقدم خلال الاجتماع شرحا لقرارات المجلس الأعلى في دورته الـ42 بالرياض حول الجوانب الاقتصادية، وتوجيهات المجلس الأعلى والوزاري حول الاتحاد الجمركي الخليجي، خصوصا ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين بهذا الخصوص.

وأكد الحجرف خلال الاجتماع أهمية تفعيل هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس لممارسة عملها وتمكينها من تطبيق متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي، ومنح جميع الصلاحيات للهيئة لتنفيذ ذلك، وأهمية تفعيل منافذ الدخول الأولى، وإنهاء الدور الجمركي للمنافذ البينية، وأهمية الاتفاق على القيود غير الجمركية لدول مجلس التعاون.

يذكر أن الاجتماع عقد برئاسة محافظ الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية المهندس سهيل بن محمد، بمشاركة المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات أحمد الفلاسي، وأحمد آل خليفة رئيس الجمارك في البحرين، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالجمارك بسلطنة عمان الدكتور المهندس عامر المسكري، ورئيس الهيئة العامة للجمارك في قطر أحمد الجمال، ومدير المكتب الفني للجمارك في الكويت منى رشيدي.

أبرز ما أكد عليه الحجرف:

