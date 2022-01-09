فرصة استثمارية

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وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، أن الموقع الاستثماري يقع وسط مياه الخليج العربي وبمساحة تبلغ 2000 م2، مشيرا إلى أن جزيرة المرجان تزخر بمسطحاتها وأشجارها الخضراء، وتستقطب السواح وأهالي المنطقة الشرقية، حتى أصبحت مع مرور الوقت معلما بارزا؛ ووجهة سياحية وترفيهية في مدينة الدمام.
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