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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرصة استثمارية في جزيرة المرجان بالدمام، طرحتها أمانة المنطقة الشرقية، باشتراطات تأهيلية وعروض فنية خاصة؛ لضمان الجودة وكفاءة المستثمرين، وبنسبة بناء محدودة 5% فقط؛ لإتاحة أكبر مساحة للزوار والمتنزهين مجانا، وذلك امتدادا لجهود الأمانة في إطلاق المشاريع والمبادرات الاستثمارية المميزة والنموذجية والريادية بالتماشي مع رؤية المملكة 2030. وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، أن الموقع الاستثماري يقع وسط مياه الخليج العربي وبمساحة تبلغ 2000 م2، مشيرا إلى أن جزيرة المرجان تزخر بمسطحاتها وأشجارها الخضراء، وتستقطب السواح وأهالي المنطقة الشرقية، حتى أصبحت مع مرور الوقت معلما بارزا؛ ووجهة سياحية وترفيهية في مدينة الدمام.



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