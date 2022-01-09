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وتأتي هذه الشهادة تتويجا لما أحرزه صندوق التنمية الصناعية السعودي أخيرا من تحقيق ما نسبته 95% من الامتثال لمتطلبات المجلس الوطني للمخاطر، فيما يتعلق بإدارة استمرارية الأعمال.
وحرص الصندوق على نيل هذه الشهادة، امتدادا لاعتماده منهجا استباقيا لمجابهة حوادث انقطاع الأعمال، مما يعزز ثقة شركاء وعملاء الصندوق ويؤكد قدرته على تخفيف أثر هذه الحوادث وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
ومنح الصندوق الصناعي هذه الشهادة بعد مراجعة شاملة لنظام إدارة استمرارية الأعمال وكل استراتيجيات وخطط الصندوق للتعامل مع الحوادث والكوارث والأزمات لضمان استمرارية الأعمال، والتأكد من مطابقتها لمعايير المنظمة الدولية للمواصفات القياسية ISO.
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