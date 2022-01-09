شكرا لقرائتكم خبر عن متى سيتم تصنيع سيارة كهربائية جديدة في مصر بالتعاون مع الصين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما تزال المفاوضات جارية بين إحدى شركات الاستشارات وعدد من الشركات الصينية لاخيتار واحدة منها، لتصنيع سيارة كهربائية في مصر بعد توقف مشروع تصنيع السيارة مع شركة دونج فينج الصينية ووزارة قطاع الأعمال العام .

دفع وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة النصر للسيارات إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل الاتفاق خلال أيام.

وزارة قطاع الأعمال العام تركز حاليا من خلال مكتب استشارى على اختيار شركة صينية أخرى من بين 3 شركات لتصنيع السيارة، وتتباحث مع 3 شركات صينية، لتصنيع سيارة كهربائية جديدة، بديلا لشركة دونج فينج الصينية التى كانت ستصنع السيارة نصر e70 داخل شركة النصر للسيارات.

التوجه نحو الصين لاختيار شركة نظرا لكون أسعار السيارات الصينية الأقل مقارنة بالشركات الأمريكية والأوروبية، علاوة على تناسب الأجواء فى أغلب مناطق الصين مع الأجواء المصرية.

كما أن السعى للتعاقد مع شركة صينية، بحيث تكون قريبة من سعر السيارة التى سبق الإعلان عنها فى مصر بما لا يزيد عن 400 ألف جنيه للسيارة، بجانب زيادة المكون المحلى.

أعمال التأهيل فى شركة النصر للسيارات مستمرة رغم توقف مشروع السيارة الصينية الأولى، استعداد لإبرام اتفاق جديد مع شركة جديدة، موضحة إنه لن يتم الإعلان عن التفاصيل إلا بعد الاتفاق على كافة البنود خاصة ما يتعلق بنسبة المكون المحلى و" النو هاو" الذى سيتم نقله لشركة النصر للسيارات.

شحن السيارات الكهربائية حتى 22 كيلو وات ساعة تيار متردد سيكون بتكلفة 169 قرشا لكل كيلو وات ساعة، بالنسبة للأماكن التى يعفى فيها شركات الشحن من دفع مقابل استخدام المكان، وتبلغ تكلفة الشحن لنفس الكمية بالأماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان 186 قرشا لكل كيلو وات ساعة.

اما تكلفة شحن السيارة الكهربائية حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 375 قرشا لكل كيلو وات ساعة، وشحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة أسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025.