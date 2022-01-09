شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية والكويت والبحرين بختام تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وتصدرها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.14% رابحًا 129.96 نقطة ليغلق عند مستوى 11560.47 نقطة، وقفز المؤشر العام لبورصة الكويت، بنسبة 0.77% رابحًا 54.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7152.04 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.31% رابحًا 5.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1794.47 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.14% رابحًا 129.96 نقطة ليغلق عند مستوى 11560.47 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.83% رابحًا 213.29 نقطة ليغلق عند مستوى 25831.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.5 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 3.25%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.8%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.16%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.81%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاعي المرافق العامة والأدوية بنسبة 1.16%، 1.14%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.95%، فيما تراجعت 3 قطاعات وهم الإعلام والترفيه، والتطبيقات وخدمات التقنية، والاتصالات بنسبة 0.88%، 0.16%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 178 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بترو رابغ" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أبو معطي" بنسبة 9.93%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 8.83%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 3.06%، ثم سهم "سدافكو" بنسبة 1.64%، ثم سهم "العربية" بنسبة 1.09%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 386 ريال سعودي.





بورصة البحرينكما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.31% رابحًا 5.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1794.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 418.1 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 26.71% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة البركة المصرفية، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.7%، 1.1%، 0.15%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 13.78% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.38%.

فيما تراجع قطاع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 19% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%، وهبط سهمي بنك البحرين والكويت، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 0.94%، 0.29%، على التوالي.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.77% رابحًا 54.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7152.04 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.74% رابحًا 56.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7760.57 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.87% رابحًا 51.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5969.45 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.17% رابحًا 72.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6243.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 296.1 مليون سهم بقيمة 59.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.1 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.15%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.68%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.93%، ثم قطاعات الصناعات والطاقة والخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.88%، 0.87%، 0.83%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.89%، 0.04%، على التوالي.