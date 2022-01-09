شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 9 يناير 2022.. عيار 21 بـ 788 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 9 يناير 2022 استقرار ملحوظ، عقب عدة تغيرات في الأسعار على مدار الأسبوع الماضي، ويستقر الذهب مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على المعدن الأصفر في البورصات العالمية وكذلك السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 675 جنيها

عيار 21 سجل 788 جنيها

عيار 24 سجل 900.75 جنيه

الجنيه الذهب 6304 جنيهات

وكانت أسعار الذهب سجلت هبوط لجميع الأعيرة في التعاملات الفورية للذهب مساء الجمعة ثم تحرك الذهب صعودا قبل إغلاق التداول، وسجل خام الذهب عالميا مستويات دون 1790 دولار للأونصة

أسعار الذهب على الأسبوع شهدت حركة بحوالي 7 جنيهات في سوق الصاغة لجميع الأعيرة المتداولة، لتنزل الأسعار مستوي قرب 785 جنيها ثم تحرك السعر صعودا إلي 788 جنيها للجرام.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف اليها أسعار المصنعية التي تختلف من شركة إلي أخري ومن تاجر إلي آخر، كذلك يضاف علي الذهب عند شراءه الدمغة ورسوم تصل إلي تتراوح بين 7.5 إلي 8.5 جنيه في الجرام من عيار 21.