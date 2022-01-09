شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 9-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 9-1-2022،أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.51 جنيه للشراء، و 52.01 جنيه للبيع، مقابل سعر الخميس الماضى كان بـ 49.50 جنيه للشراء، و 52.02 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 49.15 جنيه للشراء، و 52.10 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.68 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.68 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.51 جنيه للشراء.

52.01 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.51 جنيه للشراء.

52.00 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.15 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي48.60 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.