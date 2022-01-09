شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العامة للكيماويات": مؤتمر لدعم الصادرات لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، أن زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار حلم ليس بعيد المنال في ظل تقديم الدولة كافة التسهيلات للمصدرين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لزيادتها بما يتناسب مع إمكانيات مصر.

وأضاف عماد حمدى لـ"الخليج 365" إننا كنقابة عامة مشاركة في شركات الصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية العامة والخاصة ندعم بقوة هذتا الاتجاه لتحقيق حلم ال 100 مليار دولار وهو ما يعنى مضاعفة الصادرات اكثر من 3 مرات وهذا يمكن تنفيذه".

وأشار إلى أن قطاع الأدوية يحتاج بذل المزيد من الجهود لمضاعفة الصادرات، خاصة للسوق الافريقى، ولا سيما أن قطاع الكيماويات والاسمدة يقوم بدور مهم في هذا الاتجاه ، لافتا انه سيتم تنظيم مؤتمر الفترة المقبلة للشركات لدعمها، فيما يتعلق بالتصدير وفتح نقاش مع رؤساء الشركات ، وخبراء الصناعة وخبراء اتحاد الصناعات والشركات والمصدرين، لبحث سبل دعم التصدير ومساندة الاقتصاد الوطنى.

وأكد أن كون رئيس الجمهورية يدعم هذا الملف الحيوى، فهذا معناه إنه على كل الشركات العامة والخاصة أن تبدأ التنفيذ وتبدأ في وضع الخطط، بل ومناقشة أى معوقات تحول دون زيادة الصادرات المصرية، خاصة لقارة إفريقيا القريبة منا ، وأيضا الاستفادة من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي وأمريكا والدول العربية .

يشار أن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 فى تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولى من العام الحالى 29 مليارا و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 مليارا و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار مع ختام عام 2021.